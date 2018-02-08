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    Прокуратура вернула Украине 19 га "леса Арбузова"

    (обновлено: )61
    Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в апелляционной инстанции удовлетворили иск областной прокуратуры о расторжении договора.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области вернула государству почти 19 га леса, который родственник бывшего вице-премьер-министра Украины незаконно оградил забором на территории Дмитровского сельсовета Киево-Святошинского района.

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    Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    "В 2012 году Киевской облгосадминистрацией родственнику бывшего вице-премьера был предоставлен лесной участок культурно-оздоровительных и рекреационных целей на территории Киево-Святошинского района. Указанные лесные земли находились в пользовании ГП «Киевское лесное хозяйство». Однако временный землепользователь, в установленном порядке не получил статус субъекта хозяйствования, никаких услуг на полученной в пользование лесном участке культурно-оздоровительных и рекреационных целей не оказывал, в связи с чем и не мог на таком участке возводить временные здания и сооружения", — написала Сарган.

    В апелляционной инстанции удовлетворили иск областной прокуратуры о расторжении договора о долгосрочное временное пользование лесным участком.

    По данным издания Укринформ, речь идет о Сергее Арбузове.

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