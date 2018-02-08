Прокуратура вернула Украине 19 га "леса Арбузова"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура Киевской области вернула государству почти 19 га леса, который родственник бывшего вице-премьер-министра Украины незаконно оградил забором на территории Дмитровского сельсовета Киево-Святошинского района.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"В 2012 году Киевской облгосадминистрацией родственнику бывшего вице-премьера был предоставлен лесной участок культурно-оздоровительных и рекреационных целей на территории Киево-Святошинского района. Указанные лесные земли находились в пользовании ГП «Киевское лесное хозяйство». Однако временный землепользователь, в установленном порядке не получил статус субъекта хозяйствования, никаких услуг на полученной в пользование лесном участке культурно-оздоровительных и рекреационных целей не оказывал, в связи с чем и не мог на таком участке возводить временные здания и сооружения", — написала Сарган.

В апелляционной инстанции удовлетворили иск областной прокуратуры о расторжении договора о долгосрочное временное пользование лесным участком.

По данным издания Укринформ, речь идет о Сергее Арбузове.