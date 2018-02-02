Климкин едет во Францию

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

Министр иностранных дел Павел Климкин собирается в понедельник, 4 февраля лететь во Францию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в ходе визита он проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дриана, встретится с политиками и экспертами, а также даст интервью французским СМИ.

Также Климкин возложит цветы к месту захоронения генерального секретаря межнациональных дел, а затем министра иностранных дел Украинской Народной Республики в изгнании Александра Шульгина.

Как сообщалось ранее, Климкин в ходе визита в Нидерланды в пятницу встретился с голландским коллегой и обсудил вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе.