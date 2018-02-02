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    Климкин едет во Францию

    (обновлено: )12801
    В ходе визита Климкин проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дриана, встретится с политиками и экспертами, а также даст интервью французским СМИ.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
    RIA News Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
    Украина для Франции объект для политического размена
    Министр иностранных дел Павел Климкин собирается в понедельник, 4 февраля лететь во Францию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства. 

    Сообщается, что в ходе визита он проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дриана, встретится с политиками и экспертами, а также даст интервью французским СМИ.

    Также Климкин возложит цветы к месту захоронения генерального секретаря межнациональных дел, а затем министра иностранных дел Украинской Народной Республики в изгнании Александра Шульгина. 

    Как сообщалось ранее, Климкин в ходе визита в Нидерланды в пятницу встретился с голландским коллегой и обсудил вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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