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    Совету Европы "дали задание" создавать проблемы Украине - Арьев

    (обновлено: )1484146
    Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев, заявил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
    Владимир Арьев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В Совете Европы существует внутреннее указание "противодействовать" украинским парламентариям, заявил "Укринформу" глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы", — сказал Арьев.

    По его словам, это связано с тем, что Россия приостановила часть выплат взноса в бюджет организации. "Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виноватой, потому что мы стоим на пути 50 миллионов евро от России", — заявил глава украинской делегации в ПАСЕ.

    Он также добавил, что "эти византийские игрища плохо закончатся для Совета Европы".

    Москва с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своих представителей в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом прошлого года Россия приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

    Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что возвращение России голоса в ПАСЕ станет "пощечиной" для Совета Европы.

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