Экс-госсекретарь Киссинджер: Украины - независимость от НАТО и России

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что было бы недальновидно пытаться включить Украину в НАТО, но и отдавать ее под контроль Москвы тоже нельзя, нужен независимый путь развития.

"Для России исторически Украина была частью территории около 400 лет. С другой стороны, это крепкие связи с ЕС в ряде областей. Я выскажу непопулярную точку зрения – не мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и также невозможно позволить быть ей сателлитом России", — заявил Киссинджер на слушаниях комитета сената США по обороне в четверг.

"Если граница Европы — это восточная граница Украины, это 300 миль от Москвы, мы создаем напряжение с Россией. Если это на Западной границе Украины – это граница Польши, Венгрии, Румынии. Это неприемлемо для Европы и для нас. Возможное решение вопроса – прийти к "украинскому подходу", который будет найден для Украины в качестве независимой как в военном, так и в экономическом плане, решающей самостоятельно вопросы о ее приоритетах", — сказал экс-госсекретарь.

Члены СНБО на заседании 17 января обсудили и поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами НАТО. По данным СНБО, законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что законопроект для реформирования сектора нацбезопасности ставит перед собой задачу обеспечить членство Украины в Евросоюзе и НАТО.