Турчинов на комиссии Украина - НАТО: Россия может напасть в любой момент

КИЕВ, 15 дек — РАИ Новости Украина. Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия в любой момент, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов на заседании Комиссии Украина — НАТО на уровне послов стран-членов Альянса, в котором принял участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с развернутым докладом о ситуации с безопасностью на Востоке Европы и вариантах ее развития, а также проинформировал о первоочередных мерах, направленных на укрепление безопасности Украины.

"Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства по приказу из Кремля в любой момент. Причем решение Путина не будет зависеть от действий Украины. Наоборот, гораздо более важным фактором для начала внешнеполитических и военных авантюр РФ является развитие внутриполитической ситуации в России", — сказал Турчинов, добавив, что быстро растет угроза и для государств-членов НАТО.

Секретарь СНБО назвал нынешнею политику Российской Федерации, направленную на восстановление своего регионального и отчасти глобального доминирования, "главным фактором, определяющим дестабилизацию ситуации безопасности на Востоке Европы и на континенте в целом".

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.