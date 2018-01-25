"Блюдолизченко". Лукаш жестко раскритиковала Геращенко после угроз журналистке

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Экс-министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала скандал вокруг угроз в адрес ведущей телеканала ZIK Натальи Влащенко после интервью с бывшим замглавы АП времен Виктора Януковича Андреем Портновым.

"Народный депутат от правящей коалиции Блюдолизченко (фамилия Геращенко нарочно искажена —Ред.), угрожал журналисту Н. Влащенко. Чем? Судьбой убитого Олеся Бузины и радикалами. Фактически смертью или нападениями отморозков. За что? За интервью с А. Портновым. Вот такие вот ценности", — написала она на своей странице в Facebook.

"Поэтому не раскрыто убийство Олеся Бузины. Убитого, очевидно, за убеждения и смелость говорить, властью или ее орками.

О чем явно известно этому гибкоязыкому. Поэтому без наказания остаются все преступления активистов и радикалов. Поэтому маркером свободы слова в Украине является кол-во уголовных дел, для осмелившегося говорить.

Пост Елены Лукаш в Facebook

Пост Елены Лукаш в Facebook

И потому до сих пор никто не знает ответа на вопрос: кто убивал парней с майдана выстрелам совершенными с расстояния до 3 /!/ метров. Вершитель судеб с эластичным языком, решает кому жить, а кому умирать.

Кто свой, а к кому придут активисты-по-вызову. Кого можно интервьюировать, а кого расстреляют как Олеся Бузину", — добавила она.

Напомним, выступая недавно в эфире телеканала ZIK, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого телестудию со скандалом покинул нардеп от БПП Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, связав его редакционную политику с реакцией владельца Петра Дыминского на открытое против него уголовное производство в связи со смертельным ДТП.