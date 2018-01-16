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    Политика

    Аваков и его "свита". СМИ выяснили, кто помогает и советует главе МВД

    (обновлено: )70608
    В списке помощников и советников, в том числе на общественных началах, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова значится 31 фамилия.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Список штатных и внештатных советников, а также помощников министра внутренних дел Украины Арсена Авакова состоит из 31 фамилии. В списке присутствуют и действующие народные депутаты.

    Полный список помощников и советников Авакова предоставил изданию "Слово и Дело" временно исполняющий обязанности директора департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности Николай Громыка на соответствующий запрос.

    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    МВД Украины
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    Согласно опубликованным данным, в список советников министра вошли:

    — бывший народный депутат от "Батькивщины" Михаил Апостол;

    — экс-глава Тернопольской ОГА во времена президентства Виктора Ющенко Иван Стойко;

    — экс-нардеп трех созывов Владимир Филенко;

    — бывший и. о. руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк;

    — первый глава МВД Украины Андрей Василишин;

    — бывший первый вице-премьер Украины, генерал МВД Василий Дурдинец;

    — бывший и. о. заместителя главы Харьковской ОГА, экс-депутат Харьковского областного совета Иван Варченко, а также Александр Лапин.

    В список советников Авакова на общественных началах вошли еще 12 человек:

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    — депутат Харьковского облсовета, бывший глава правления АО "Инвестор" (на данный момент конечный бенефициар сын Авакова Александр) Марина Епишина;

    — участник боевых действий в Донбассе, член партии "УКРОП", экс-кандидат в мэры Павлограда Евгений Терехов;

    — полковник в отставке, кадровый милиционер, член партии "Батькивщина" Виталий Француз;

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    — руководитель ГО "Центр предотвращения и противодействия коррупции", глава Общественного совета при МВД, член коллегии МВД Владимир Мартыненко;

    — нардеп от БПП Ольга Богомолец;

    — кадровый работник МВД Виталий Сакал;

    — экс-помощник нардепа 7-го созыва Александра Турчинова, бывший советник экс-главы "Нафтогаза", действующего нардепа от "Оппоблока" Евгения Бакулина, юрист Сергей Зилов;

    — экс-замминистра внутренних дел Эка Згуладзе;

    — бывший вице-президент харьковского акционерного коммерческого банка "Базис", экс-директор департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел, стратегического анализа и прогнозирования МВД Тигран Авакян;

    — бывший замглавы КГГА Виктор Корж;

    — нардеп от группы "Видродження" Валентин Ничипоренко и блогер Карл Волох.

    "Слово и дело"
    Список советников и помощников Арсена Авакова

    Кроме того, у главы МВД также есть 11 помощников: Екатерина Титунина, Богдана Визир, Лариса Трофимова, Алексей Василенко, Александр Гаевский (экс-помощник главы МВД, а ныне Генпрокурора Юрия Луценко), Юлия Гладченко, Александр Фостус, Виктор Дорошенко, Наталья Захарова и Александр Расюк.

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    Напомним, в ноябре прошлого года народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сложил с себя полномочия советника главы МВД.

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