Аваков и его "свита". СМИ выяснили, кто помогает и советует главе МВД

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Список штатных и внештатных советников, а также помощников министра внутренних дел Украины Арсена Авакова состоит из 31 фамилии. В списке присутствуют и действующие народные депутаты.
Полный список помощников и советников Авакова предоставил изданию "Слово и Дело" временно исполняющий обязанности директора департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности Николай Громыка на соответствующий запрос.
Согласно опубликованным данным, в список советников министра вошли:
— бывший народный депутат от "Батькивщины" Михаил Апостол;
— экс-глава Тернопольской ОГА во времена президентства Виктора Ющенко Иван Стойко;
— экс-нардеп трех созывов Владимир Филенко;
— бывший и. о. руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк;
— первый глава МВД Украины Андрей Василишин;
— бывший первый вице-премьер Украины, генерал МВД Василий Дурдинец;
— бывший и. о. заместителя главы Харьковской ОГА, экс-депутат Харьковского областного совета Иван Варченко, а также Александр Лапин.
В список советников Авакова на общественных началах вошли еще 12 человек:
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— депутат Харьковского облсовета, бывший глава правления АО "Инвестор" (на данный момент конечный бенефициар сын Авакова Александр) Марина Епишина;
— участник боевых действий в Донбассе, член партии "УКРОП", экс-кандидат в мэры Павлограда Евгений Терехов;
— полковник в отставке, кадровый милиционер, член партии "Батькивщина" Виталий Француз;
— руководитель ГО "Центр предотвращения и противодействия коррупции", глава Общественного совета при МВД, член коллегии МВД Владимир Мартыненко;
— нардеп от БПП Ольга Богомолец;
— кадровый работник МВД Виталий Сакал;
— экс-помощник нардепа 7-го созыва Александра Турчинова, бывший советник экс-главы "Нафтогаза", действующего нардепа от "Оппоблока" Евгения Бакулина, юрист Сергей Зилов;
— экс-замминистра внутренних дел Эка Згуладзе;
— бывший вице-президент харьковского акционерного коммерческого банка "Базис", экс-директор департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел, стратегического анализа и прогнозирования МВД Тигран Авакян;
— бывший замглавы КГГА Виктор Корж;
— нардеп от группы "Видродження" Валентин Ничипоренко и блогер Карл Волох.
Кроме того, у главы МВД также есть 11 помощников: Екатерина Титунина, Богдана Визир, Лариса Трофимова, Алексей Василенко, Александр Гаевский (экс-помощник главы МВД, а ныне Генпрокурора Юрия Луценко), Юлия Гладченко, Александр Фостус, Виктор Дорошенко, Наталья Захарова и Александр Расюк.
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Напомним, в ноябре прошлого года народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сложил с себя полномочия советника главы МВД.