Аваков и его "свита". СМИ выяснили, кто помогает и советует главе МВД

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Список штатных и внештатных советников, а также помощников министра внутренних дел Украины Арсена Авакова состоит из 31 фамилии. В списке присутствуют и действующие народные депутаты.

Полный список помощников и советников Авакова предоставил изданию "Слово и Дело" временно исполняющий обязанности директора департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности Николай Громыка на соответствующий запрос.

Согласно опубликованным данным, в список советников министра вошли:

— бывший народный депутат от "Батькивщины" Михаил Апостол;

— экс-глава Тернопольской ОГА во времена президентства Виктора Ющенко Иван Стойко;

— экс-нардеп трех созывов Владимир Филенко;

— бывший и. о. руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк;

— первый глава МВД Украины Андрей Василишин;

— бывший первый вице-премьер Украины, генерал МВД Василий Дурдинец;

— бывший и. о. заместителя главы Харьковской ОГА, экс-депутат Харьковского областного совета Иван Варченко, а также Александр Лапин.

В список советников Авакова на общественных началах вошли еще 12 человек:

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— депутат Харьковского облсовета, бывший глава правления АО "Инвестор" (на данный момент конечный бенефициар сын Авакова Александр) Марина Епишина;

— участник боевых действий в Донбассе, член партии "УКРОП", экс-кандидат в мэры Павлограда Евгений Терехов;

— полковник в отставке, кадровый милиционер, член партии "Батькивщина" Виталий Француз;

— руководитель ГО "Центр предотвращения и противодействия коррупции", глава Общественного совета при МВД, член коллегии МВД Владимир Мартыненко;

— нардеп от БПП Ольга Богомолец;

— кадровый работник МВД Виталий Сакал;

— экс-помощник нардепа 7-го созыва Александра Турчинова, бывший советник экс-главы "Нафтогаза", действующего нардепа от "Оппоблока" Евгения Бакулина, юрист Сергей Зилов;

— экс-замминистра внутренних дел Эка Згуладзе;

— бывший вице-президент харьковского акционерного коммерческого банка "Базис", экс-директор департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел, стратегического анализа и прогнозирования МВД Тигран Авакян;

— бывший замглавы КГГА Виктор Корж;

— нардеп от группы "Видродження" Валентин Ничипоренко и блогер Карл Волох.

"Слово и дело" Список советников и помощников Арсена Авакова

Кроме того, у главы МВД также есть 11 помощников: Екатерина Титунина, Богдана Визир, Лариса Трофимова, Алексей Василенко, Александр Гаевский (экс-помощник главы МВД, а ныне Генпрокурора Юрия Луценко), Юлия Гладченко, Александр Фостус, Виктор Дорошенко, Наталья Захарова и Александр Расюк.

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Напомним, в ноябре прошлого года народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сложил с себя полномочия советника главы МВД.