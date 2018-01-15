В ДНР запретили подчиненным Захарченко въезжать в Украину

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Госслужащим в самопровозглашенной Донецкой народной республике запретили выезд на подконтрольную Киеву территорию из-за угрозы их вербовки со стороны украинских спецслужб, соответствующий указ размещен на официальном сайте министерства государственной безопасности ДНР.

"В связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной, в том числе работников предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной форм собственности, которых под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР, 15 декабря 2017 года главой ДНР А.В. Захарченко, в первую очередь, с целью обеспечения личной безопасности граждан ДНР, подписан Указ №363 "О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР", — говорится в сообщении.

В МГБ пояснили, что за истекший год почти 150 сотрудников государственной сферы ДНР были задержаны по подозрению в шпионаже и государственной измене.

"Следует отметить, что только за 2017 год МГБ ДНР по подозрению в шпионаже и государственной измене выявлено и задержано 246 лиц, из них 148 — сотрудники государственной сферы ДНР, каждый из которых был завербован представителями украинских спецслужб под угрозами расправы над ними, членами их семей или пыток. Кроме того, среди граждан, переданных ДНР в рамках обмена пленными, также присутствуют работники государственных предприятий ДНР, отказавшиеся от сотрудничества со спецслужбами Украины", — говорится в сообщении.

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