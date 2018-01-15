Замминистра сообщил, что будет с Донбассом после освобождения

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. После освобождения Донбасса на этих территориях могут временно ввести военное положение, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире Еспресо.TV.

"На этой территории военное положение может быть введено. Вопрос обеспечения безопасности и воспроизведения работы органов государственной власти потребует какого-то времени. В настоящее время может быть введено военное положение", — сказал Грымчак

Заместитель министра отметил, что на деоккупированных территориях остаются враждебные агенты, которых нужно вычислить.

"После трех месяцев Славянск чистили от агентуры около года, а по большому счету — чистят до сих пор", — добавил Грымчак.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.