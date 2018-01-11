ГПУ объяснила, почему засекречено решение суда о конфискации $1,5 млрд Януковича

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проводит следственные действия в отношении большинства компаний, которые фигурируют в обнародованном телеканалом Al Jazeera решении Краматорского райсуда о конфискации $1,5 млрд "денег Януковича".

Об этом заявил во время пресс-конференции заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Мы приняли решение о засекречивании этого приговора не потому, чтобы "прикрыть" кого-то из должностных лиц или какие-то коммерческие структуры — их сотни. Мы мотивировали свое решение тем, что в отношении подавляющего большинства компаний идут активные следственные действия, в том числе в иностранных юрисдикциях при помощи каналов международно-правовой помощи", — цитирует Енина Укринформ.

По словам Енина, ГПУ намерена привлечь к ответственности топовых архитекторов по отмыванию средств из госбюджета, поэтому не в интересах следствия публиковать решение суда и демонстрировать дальнейшие шаги следствия. Он добавил, что этому решению Краматорского райсуда предшествовало около 30 других судебных постановлений.

"Я не могу раскрывать все детали процесса. Это решение далеко не единственное, которое позволило нам конфисковать эти деньги. Этому решению предшествовало около 30 приговоров в отношении других участников преступной группы. Это расследование основных правонарушений в нефтегазовой сфере, в сфере торговли нефтепродуктами, сжиженным газом, в банковской сфере. Нами привлечены к ответственности несколько десятков человек. Это не только "фунты", как принято кого-то называть. Это уровень заместителя одного из центральных министерств в этой сфере, которые работали во времена Януковича", — подчеркнул он.

Енин заверил, что Генпрокуратуре известно гораздо больше об отмывании похищенных средств, чем показано в расследовании канала Al Jazeera, но в интересах следствия эта информация не может быть обнародована.

По его словам, расследованию по отмыванию миллиардов из украинского бюджета режимом Януковича мешает бегство топовых организаторов схем, а также неприспособленность правоохранительной и судебной системы к расследованию преступлений такого масштаба. В частности, в Украине отсутствует практика возврата средств в госбюджет, "отмытых" в зарубежных странах, кроме 10-15 млн долларов, которые были возвращены примерно 10 лет тому назад.

Ранее депутат Александр Онищенко заявил, что подает в суд на телеканал Al Jazeera из-за сюжета о нем, намерен требовать компенсации в 20 миллионов долларов.