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    Происшествия

    Он вернулся: в Харькове задержан водитель с правами на имя Януковича

    (обновлено: )38230
    Харьковский водитель BMW предъявил патрульным права, которые выписаны на имя бывшего президента Украины и содержат биографические данные Виктора Януковича.
    Харьковский водитель использовал сувенирные права с фото и ФИО Виктора Януковича
    Фото Ляна Теремкова

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Курьезный случай произошел в Харькове, где патрульная полиция задержала водителя с сувенирными правами.

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    Оказалось, что нарушитель предъявил копию документа с портретом экс-президента Виктора Януковича и с его данными, внесенными в права.

    "Он вернулся. Харьковские патрульные остановили BMW, водитель утверждает, что он легитимный! В общем весело у ребят смена началась", — написала в Facebook инспектор патрульной полиции Ляна Теремкова, которая опубликовала фото изъятых водительских прав.

    Напомним, в декабре 2017 года активист в маске бывшего президента Виктора Януковича появился под Печерским районным судом Киева, где избиралась мера пресечения экс-лидеру Грузии Михаилу Саакашвили.

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