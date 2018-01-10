Он вернулся: в Харькове задержан водитель с правами на имя Януковича

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Курьезный случай произошел в Харькове, где патрульная полиция задержала водителя с сувенирными правами.

Оказалось, что нарушитель предъявил копию документа с портретом экс-президента Виктора Януковича и с его данными, внесенными в права.

"Он вернулся. Харьковские патрульные остановили BMW, водитель утверждает, что он легитимный! В общем весело у ребят смена началась", — написала в Facebook инспектор патрульной полиции Ляна Теремкова, которая опубликовала фото изъятых водительских прав.

Напомним, в декабре 2017 года активист в маске бывшего президента Виктора Януковича появился под Печерским районным судом Киева, где избиралась мера пресечения экс-лидеру Грузии Михаилу Саакашвили.