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    "Я буду их атаковать еще больше". Саакашвили опроверг, что писал письмо Порошенко

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    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше? (678)

    (обновлено: )53710
    Михаил Саакашвили заявил, что не намерен идти на компромисс с главой государства и опроверг информацию о письме с предложением свернуть акции протеста.
    Михаил Саакашвили в суде
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили опроверг, что намерен идти на компромисс с Петром Порошенко и якобы написал ему письмо с предложением свернуть акции протеста, о чем сообщили ранее ряд СМИ, пишет "Страна.ua".

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    "Я их буду атаковать больше, чем когда-либо", — сказал Саакашвили, отвечая на вопрос о слухах по поводу его якобы примирения с Порошенко.

    Ранее народный депутат Семен Семенченко пригрозил Порошенко конфликтом, если он не прекратит политические репрессии.

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