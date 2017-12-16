"Я буду их атаковать еще больше". Саакашвили опроверг, что писал письмо Порошенко

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили опроверг, что намерен идти на компромисс с Петром Порошенко и якобы написал ему письмо с предложением свернуть акции протеста, о чем сообщили ранее ряд СМИ, пишет "Страна.ua".

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"Я их буду атаковать больше, чем когда-либо", — сказал Саакашвили, отвечая на вопрос о слухах по поводу его якобы примирения с Порошенко.

Ранее народный депутат Семен Семенченко пригрозил Порошенко конфликтом, если он не прекратит политические репрессии.