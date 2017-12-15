Саакашвили: надо договориться с Порошенко не растаскивать страну

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не обвиняет президента Украины Петра Порошенко в пособничестве врагу.

"Это было бы неправильно. Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну", — заявил Саакашвили в эфире NewsOne.

С другой стороны, по словам политика, необходимо "не трогать "будку".

"Будку", где сидят медведчуки, ахметовы и другие, надо убирать. Потому что из нее заползает к нам Россия", — подчеркнул он.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

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Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными.