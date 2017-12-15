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    Саакашвили: надо договориться с Порошенко не растаскивать страну

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    (обновлено: )43803
    По мнению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в Украине существует некая "будка", через которую в страну может "заползти Россия".
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Фото пресс-службы президента Украины

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не обвиняет президента Украины Петра Порошенко в пособничестве врагу.

    "Это было бы неправильно. Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну", — заявил Саакашвили в эфире NewsOne

    Михаил Саакашвили и Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    Политолог: Саакашвили это айсберг, а Луценко - "Титаник"

    С другой стороны, по словам политика, необходимо "не трогать "будку". 

    "Будку", где сидят медведчуки, ахметовы и другие, надо убирать. Потому что из нее заползает к нам Россия", — подчеркнул он.

    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

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    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными. 

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