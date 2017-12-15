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    Прокуратура обжаловала отказ суда взять Саакашвили под домашний арест

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    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше? (671)

    (обновлено: )12612
    Суд в пятницу получил апелляцию "на отказ в применении меры пресечения в виде домашнего ареста". Дата и время заседания суда по рассмотрению апелляции еще не определены.
    Михаил Саакашвили в суде
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Киева получил жалобу генпрокуратуры на отказ предыдущей инстанции взять под домашний арест экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщается на сайте суда.

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    Указано, что суд в пятницу получил апелляцию "на отказ в применении меры пресечения в виде домашнего ареста". Дата и время заседания суда по рассмотрению апелляции еще не определены.

    Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

    На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

    В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура сообщала, что намерена обжаловать решение суда.

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