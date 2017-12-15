Прокуратура обжаловала отказ суда взять Саакашвили под домашний арест

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Киева получил жалобу генпрокуратуры на отказ предыдущей инстанции взять под домашний арест экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщается на сайте суда.

Указано, что суд в пятницу получил апелляцию "на отказ в применении меры пресечения в виде домашнего ареста". Дата и время заседания суда по рассмотрению апелляции еще не определены.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура сообщала, что намерена обжаловать решение суда.