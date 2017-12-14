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    В Минске идут тайные переговоры об экстрадиции Саакашвили - грузинские СМИ

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    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу (666)

    (обновлено: )67522
    По данным телеканала "Рустави-2", со стороны Грузии на переговорах присутствует глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури, а украинскую сторону представляют правительственные чиновники.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Между украинскими и грузинскими чиновниками проводятся тайные переговоры в Белоруссии об экстрадиции экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Мехаила Саакашвили. Об этом со ссылкой на собственную информацию сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

    Петр Порошенко (слева) и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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    Как отмечается, со стороны Грузии на переговорах присутствует глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури. Украинскую сторону представляют правительственные чиновники.

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    "Служба государственной безопасности подтвердила информацию только после того, как "Курьер" (программа телеканала) связался с агентством. Позже на веб-сайте агентства было опубликовано объявление, в котором говорится, что Вахтанг Гомелаури примет участие в 100-летии Службы безопасности в Белоруссии", – говорится в сообщении.

    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

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    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными. 

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