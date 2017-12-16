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    Политика

    Саакашвили подтвердил, что готов к переговорам с Порошенко

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    Суд отпустил Саакашвили на свободу. Что дальше? (678)

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    По мнению Михаила Саакашвили, необходимо полное отстранение олигархата от руководства страной, полное невмешательство в работу НАБУ, прекращения политических репрессий и другое.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами, включая Администрацию президента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    "Переговоры нужны в интересах страны. Если мы хотим мирного перехода от олигархата к нормальной жизни, нам необходимо разговаривать", – написал Саакашвили.

    При этом он добавил, что есть вопросы, по которым компромиссов не может быть:

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    – полное отстранение олигархата от руководства страной;

    – полное невмешательство в работу НАБУ;

    – отказ от всех коррупционных схем и наказание вовлеченных в них людей;

    – прекращения политических репрессий;

    – отставка генпрокурора;

    – создание антикоррупционных судов;

    – создание механизмов импичмента и устранения барьеров для импичмента.

    Ранее народный депутат Семен Семенченко пригрозил Порошенко конфликтом, если он не прекратит политические репрессии.

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