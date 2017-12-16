Саакашвили подтвердил, что готов к переговорам с Порошенко

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами, включая Администрацию президента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Переговоры нужны в интересах страны. Если мы хотим мирного перехода от олигархата к нормальной жизни, нам необходимо разговаривать", – написал Саакашвили.
При этом он добавил, что есть вопросы, по которым компромиссов не может быть:
– полное отстранение олигархата от руководства страной;
– полное невмешательство в работу НАБУ;
– отказ от всех коррупционных схем и наказание вовлеченных в них людей;
– прекращения политических репрессий;
– отставка генпрокурора;
– создание антикоррупционных судов;
– создание механизмов импичмента и устранения барьеров для импичмента.
Ранее народный депутат Семен Семенченко пригрозил Порошенко конфликтом, если он не прекратит политические репрессии.