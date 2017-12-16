Саакашвили написал "мирное" письмо Порошенко - СМИ

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской областной государственной администрации, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили написал письмо президенту Петру Порошенко. Об этом пишет Insider со ссылкой на источники.

"Через посла ЕС он предлагает остановить марши и снять палатки в обмен на "деэскалацию", — сообщил источник.

По его словам, Саакашвили изменил риторику, опасаясь экстрадиции в Грузию.

В то же время второй источник заявил, что до конца текущего года должны завершиться все судебные разбирательства, касающиеся отказа Саакашвили в предоставлении убежища и разрешения на ПМЖ.

Он также не исключил, что миграционная служба может пересмотреть решение о разрешении Саакашвили оставаться в Украине до марта 2018 года.

Сотрудники СБУ задержали Саакашвили в Киеве 8 декабря. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, политик был помещен в изолятор временного содержания. Предыдущая попытка его ареста 5 декабря оказалась неудачной для силовиков — сторонники лидера "Движения новых сил" окружили микроавтобус, в котором тот находился, и освободили его.

Позже сторонники Саакашвили выдвинули требования к Раде, среди которых — импичмент Порошенко и отставка Луценко.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.