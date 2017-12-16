Саакашвили объяснил, почему отказал Порошенко возглавить Кабмин

КИЕВ, 16 дек — РАИ Новости Украина. Президент Петр Порошенко предлагал пост премьер-министра Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сам Саакашвили заявил в эфире телеканала NewsOne.

"Никто не хотел идти. Потому что была очень сложная ситуация. Россия очень наступала. Были теракты через день. Иногда сообщалось о выдуманных терактах. Внутри была очень шаткая ситуация", — пояснил политик.

При этом он сообщил, что хотел возглавить Национальное антикоррупционное бюро, но президент Петр Порошенко отказал ему в этом. Однако предложил пост премьер-министра.

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"Он дважды или трижды предложил мне должность премьер-министра, но я отказался. Делал ли он это искренне или хотел раздосадовать Яценюка, я не знаю. Но он говорил, что проведет меня премьер-министром. На что я ему отвечал: "Будет ли возможность назначить нормальных министров? Парламентских не хочешь поменять? Не хочешь созвать выборы?". Он говорил: "Нет. При этом раскладе назначим всех министров. Ты просто будешь премьером". А я ответил, что не собираюсь этого делать", — заявил Саакашвили.

Ранее бывший глава Одесской ОГА заявлял, что намерен и готов стать премьер-министром Украины, однако президентских амбиций у него нет.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

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Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными.