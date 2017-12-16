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    Политика

    В ЛНР заявили, что Киев меняет список лиц для обмена пленными

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (323)

    (обновлено: )45831
    Представитель ЛНР сказала, что сначала украинская сторона заявила о необходимости процессуальной очистки передаваемых лиц, далее, что часть людей не хочет возвращаться в республики, после чего, по словам Кобцевой, Киев потребовал очередную верификацию.
    Флаг ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинская сторона пытается поменять список удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц, предложенных на обмен, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

    Сергей Слободчук
    Сергей Слободчук, facebook
    Политикам Украины выгоден срыв обмена пленными - Слободчук

    "Предложение по обмену поступило с украинской стороны. Это были списки, составленные Украиной… Мы согласились. А теперь украинская сторона меняет список лиц, разыскиваемых ЛНР и ДНР", — заявила Кобцева.

    Представитель ЛНР сказала, что сначала украинская сторона заявила о необходимости процессуальной очистки передаваемых лиц, далее, что часть людей не хочет возвращаться в республики, после чего, по словам Кобцевой, Киев потребовал очередную верификацию.

    "Позиция республик по отношению к обмену не поменялась. По предложенному Украиной списку мы готовы передать 74 человека, и настаиваем на таком же подходе со стороны Украины. То есть, передать республикам 306 человек", — сообщила собеседник агентства.

    Кобцева призвала украинскую сторону провести обмен до нового года.

    "Свою готовность к проведению обмена республики подтвердили. Теперь шаг остается за Украиной", — подчеркнула представитель ЛНР.

    Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. СМИ писали, что обмен пленными может состояться до Нового года.

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