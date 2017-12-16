Климкин: Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие

КИЕВ. 16 дек — РИА Новости Украина. Аннексия Крыма Россией привела к расширению территории развертывания ядерных вооружений, так как РФ могла разместить на полуострове оружие и средства его доставки. Это, в свою очередь, является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Когда мы говорим о важности сохранения и укрепления режима ядерного нераспространения, мы должны также иметь в виду, что оккупация территории Украины ядерной страной привела к фактическому расширению географии развертывания ядерного оружия", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства во время во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященному ситуации на Корейском полуострове.

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Климкин отметил, что после присоединения Крыма к РФ Украины утратила контроль над двумя хранилищами ядерных отходов а также 1200 источников радионуклидов на полуострове.

Министр напомнил, что своими действия "Россия цинично нарушила не только нормы международного права, но и подписанный ею 23 года назад Будапештский меморандум".

"Какое послание посылали эти действия другим неядерным государствам? Для нас сообщение довольно понятно: обязательства РФ ничего не значат. Они стоят меньше, чем стоимость чернил, используемых для их подписания", — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее о возможных планах России разместить на территории Крымского полуострова ядерное оружие заявлял и президент Украины Петр Порошенко.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.