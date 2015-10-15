ЦИК сработал оперативно, сформировав новый состав теризбиркомов - КИУ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Одессе не работает ряд участковых избирательных комиссий. Также центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Черкасской городской избирательной комиссии.

Ранее ЦИК также досрочно прекратил полномочия Мариупольской, Новороздольской, Херсонской городских избирательных комиссий и Харьковской областной избирательной комиссии.

Какими будут последствия, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Несколько дней тому КИУ заявлял, что дальнейшее промедление с действиями территориальных избирательных комиссий может поставить под угрозу избирательный процесс и даже привести к срыву выборов в отдельных округах. Сейчас мы видим, что ЦИК сработала достаточно оперативно. Будет сформирован новый состав теризбиркомов, и мы будем надеяться что, волна неприятностей с политически-мотивированными решениями будет закончена", — прокомментировал Кошель.