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    ЦИК сработал оперативно, сформировав новый состав теризбиркомов - КИУ

    Тема:

    Избирательная кампания по местным выборам (338)

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    В Комитете избирателей Украины надеются что, угрозы срыва местных выборов в отдельных регионах из-за политически-мотивированных решений территориальных избирательных комиссий, уже позади.
    Здание ЦИК Украины в Киеве
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Одессе не работает ряд участковых избирательных комиссий. Также центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Черкасской городской избирательной комиссии.

    Подсчет голосов по результатам выборов. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
    Местные выборы не изменят политический расклад в Украине. Опрос экспертов

    Ранее ЦИК также досрочно прекратил полномочия Мариупольской, Новороздольской, Херсонской городских избирательных комиссий и Харьковской областной избирательной комиссии.

    Какими будут последствия, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

    "Несколько дней тому КИУ заявлял, что дальнейшее промедление с действиями территориальных избирательных комиссий может поставить под угрозу избирательный процесс и даже привести к срыву выборов в отдельных округах. Сейчас мы видим, что ЦИК сработала достаточно оперативно. Будет сформирован новый состав теризбиркомов, и мы будем надеяться что, волна неприятностей с политически-мотивированными решениями будет закончена", — прокомментировал Кошель.

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