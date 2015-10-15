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    Местные выборы не изменят политический расклад в Украине. Опрос экспертов

    Тема:

    Избирательная кампания по местным выборам (338)

    (обновлено: )51120
    Предстоящие в Украине местные выборы закрепят позиции находящихся у власти партий, уверены российские эксперты. Местные выборы намечены на 25 октября. Они пройдут в том числе и в ряде подконтрольных Киеву населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
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    РИА Новости Украина

    Без сюрпризов

    "Эти выборы сейчас фактически ничего не решают", — заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько, выступая в четверг на круглом столе в Москве, организованном "Парламентской газетой".

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    По его словам, от предстоящего голосования следует ожидать только закрепления позиций тех сил, которые сейчас находятся у власти.

    "Никто особых сюрпризов не ждет. Я лично ожидаю только укрепления тех националистических партий, которые сейчас находятся у власти, а также тех партий, которые относятся к тому же лагерю, но, тем не менее, ранее не получили места у власти", — полагает эксперт.

    По мнению замруководителя Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Андрея Марчукова, к такой ситуации на украинской политической арене привело то, что все носители альтернативных взглядов фактически были отстранены от участия в выборах.

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    "Фактически выборы безальтернативны. Там соревнуются, по большому счету, все те же силы, люди, идеи и предложения. Все оппозиционные силы были по факту отстранены от участия в политическом процессе", — отметил специалист.

    "После выборов в Украине никакой принципиально новой расстановки сил не будет. Будет только закрепление действующих порядков", — считает Марчуков.

    Радикализм

    Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев призвал с осторожностью относиться к предположениям ряда наблюдателей о якобы усталости украинского избирателя от националистической риторики, что, по их мнению, должно сказаться на результатах голосования.

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    "Мы часто забываем о том, что Украина — воюющее государство. Атмосфера ненависти там пустила корни, и от нее никуда не деться", — подчеркнул аналитик.

    Как отметил Пантелеев, "общеполитическая риторика на Украине по-прежнему весьма радикальна" и это необходимо учитывать в прогнозировании дальнейшего развития ситуации.

    "К сожалению, эта риторика является и препятствием на пути установления прочного мира на Донбассе и выполнения минских соглашений", — резюмировал глава Института русского зарубежья.

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