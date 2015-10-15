Местные выборы не изменят политический расклад в Украине. Опрос экспертов

РИА Новости Украина

Без сюрпризов

"Эти выборы сейчас фактически ничего не решают", — заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Безпалько, выступая в четверг на круглом столе в Москве, организованном "Парламентской газетой".

По его словам, от предстоящего голосования следует ожидать только закрепления позиций тех сил, которые сейчас находятся у власти.

"Никто особых сюрпризов не ждет. Я лично ожидаю только укрепления тех националистических партий, которые сейчас находятся у власти, а также тех партий, которые относятся к тому же лагерю, но, тем не менее, ранее не получили места у власти", — полагает эксперт.

По мнению замруководителя Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Андрея Марчукова, к такой ситуации на украинской политической арене привело то, что все носители альтернативных взглядов фактически были отстранены от участия в выборах.

"Фактически выборы безальтернативны. Там соревнуются, по большому счету, все те же силы, люди, идеи и предложения. Все оппозиционные силы были по факту отстранены от участия в политическом процессе", — отметил специалист.

"После выборов в Украине никакой принципиально новой расстановки сил не будет. Будет только закрепление действующих порядков", — считает Марчуков.

Радикализм

Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев призвал с осторожностью относиться к предположениям ряда наблюдателей о якобы усталости украинского избирателя от националистической риторики, что, по их мнению, должно сказаться на результатах голосования.

"Мы часто забываем о том, что Украина — воюющее государство. Атмосфера ненависти там пустила корни, и от нее никуда не деться", — подчеркнул аналитик.

Как отметил Пантелеев, "общеполитическая риторика на Украине по-прежнему весьма радикальна" и это необходимо учитывать в прогнозировании дальнейшего развития ситуации.

"К сожалению, эта риторика является и препятствием на пути установления прочного мира на Донбассе и выполнения минских соглашений", — резюмировал глава Института русского зарубежья.

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