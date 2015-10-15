ЦИК отменил решение Харьковского облизбиркома по "Оппоблоку"

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела постановление Харьковской областной комиссии от 13 октября, в котором вновь было отказано "Оппозиционному блоку" в регистрации депутатов на выборах в облсовет, и считает его незаконным, сообщается на сайте Центризбиркома.

По мнению ЦИК, решение комиссии нарушает конституционное право граждан свободно выбирать и быть избранным в органы местного самоуправления, а также противоречит законам Украины о выборах и ЦИК.

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Центризбирком отменил постановление Харьковской областной комиссии и обязал ее до 15.00 15 октября доставить в ЦИК оригиналы документов, поданных региональной организацией "Оппозиционного блока".

Во вторник вечером ЦИК утвердил новый состав Харьковской областной избирательной комиссии после расформирования предыдущего. На следующий день новый Харьковский облизбирком также отказал в регистрации кандидатам в депутаты от "Оппозиционного блока".

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Ранее Центральная избирательная комиссия ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Черкасской городской избирательной комиссии, "установив факт систематического нарушения Черкасской городской избирательной комиссией требований Конституции Украины и законов Украины". В документе отмечается, что горизбирком повторно отказал в регистрации 31 кандидату от Партии свободных демократов, назвав решение ЦИК безосновательным.