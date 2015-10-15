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    ЦИК прекратил полномочия всего состава Черкасского горизбиркома

    Тема:

    Избирательная кампания по местным выборам (338)

    (обновлено: )143
    Избирательная комиссия распущена в полном составе. В сообщении Центризбиркома говорится, что 15 и 16 октября партии могут выдвигать свои кандидатуры в состав новой избирательной комиссии.
    Центральная избирательная комиссия
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава Черкасской городской комиссии, сообщается на сайте ЦИКа.

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    "ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Черкасской городской избирательной комиссии,… установив факт систематического нарушения Черкасской городской избирательной комиссией требований Конституции Украины и законов Украины", — сказано в сообщении.

    В документе отмечается, что горизбирком 5 октября отказал в регистрации кандидатам в депутаты горсовета от Партии свободных демократов на основании якобы нарушений требований закона при подаче документов. Спустя три дня Центризбирком назвал данное решение незаконным и обязал комиссию решить вопрос в течение суток.

    Несмотря на это, городская комиссия повторно отказала в регистрации 31 кандидату от Партии свободных демократов, назвав решение ЦИК безосновательным.

    В сообщении также говорится, что 15 и 16 октября партии могут выдвигать свои кандидатуры в состав новой избирательной комиссии.

    Ранее сообщилось, что городская избирательная комиссия Черкасс сняла с выборов нынешнего мэра города Сергея Одарича, а также список кандидатов в депутаты Черкасского горсовета от "Партии свободных демократов".

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