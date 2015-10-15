ЦИК прекратил полномочия всего состава Черкасского горизбиркома

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия всего состава Черкасской городской комиссии, сообщается на сайте ЦИКа.

"ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Черкасской городской избирательной комиссии,… установив факт систематического нарушения Черкасской городской избирательной комиссией требований Конституции Украины и законов Украины", — сказано в сообщении.

В документе отмечается, что горизбирком 5 октября отказал в регистрации кандидатам в депутаты горсовета от Партии свободных демократов на основании якобы нарушений требований закона при подаче документов. Спустя три дня Центризбирком назвал данное решение незаконным и обязал комиссию решить вопрос в течение суток.

Несмотря на это, городская комиссия повторно отказала в регистрации 31 кандидату от Партии свободных демократов, назвав решение ЦИК безосновательным.

В сообщении также говорится, что 15 и 16 октября партии могут выдвигать свои кандидатуры в состав новой избирательной комиссии.

Ранее сообщилось, что городская избирательная комиссия Черкасс сняла с выборов нынешнего мэра города Сергея Одарича, а также список кандидатов в депутаты Черкасского горсовета от "Партии свободных демократов".