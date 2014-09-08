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    Путин и Порошенко обсудили шаги по мирному урегулированию ситуации на Востоке

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого продолжено обсуждение шагов, способствующих мирному урегулированию ситуации.
    Петр Порошенко во время телефонного разговора. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили шаги, способствующие мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, договорились, что диалог будет продолжен, сообщила пресс-служба Кремля.

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    "Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого продолжено обсуждение шагов, способствующих мирному урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины. Диалог будет продолжен", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    Как отмечает пресс-служба украинского лидера, "главы государств также подчеркнули важность осуществления эффективного мониторинга режима прекращения огня миссией ОБСЕ".

    В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях договоренности.

    Между тем председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается. Как отметил Гремингер, прекращение огня "пока неустойчивое, но важно, что оно есть".

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