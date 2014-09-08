Порошенко заявил, что ополченцы передали Киеву 1,2 тыс пленных - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник в ходе визита в Мариуполь, что ополченцы передали Киеву 1,2 тысячи пленных, сообщает агентство Рейтер.

"За последние четыре дня нам удалось освободить из плена 1200 наших пленных", — цитирует портал слова Порошенко. Он также добавил, что еще 863 человека, находящиеся в плену, будут освобождены к концу недели.

Кроме того, Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, что накануне украинские силовики уже вывезли три десятка военных. "Вчера наша колонна вывела 33 украинских военных, которые не сдались в плен. Сегодня встречусь с ними в Мариуполе", — написал президент Украины.

Після оголошення перемир'я нам вдалося звільнити 1200 заручників. Слава Україні! pic.twitter.com/0y6uqrXlmK — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 сентября 2014

В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня, а также об обмене пленными.

Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил РИА Новости в понедельник, что с пятницы порядка 20 пленных уже возвращено Киеву.