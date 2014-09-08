Ополченцы вернули Киеву около 20 пленных - СНБО

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Порядка 20 пленных возвращено Киеву после вступления в силу режима прекращения огня на востоке Украины, Киев рассчитывает, что этот процесс станет более масштабным, сообщил РИА Новости в понедельник представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Лысенко.

"С момента вступления в силу режима прекращения огня нам удалось уже около 20 человек забрать у террористов. Этот процесс, как мы ожидаем, будет более масштабным, потому что идут навстречу нам террористы, и пока что договоренности по обмену остаются в силе", — сказал он.

Он добавил, что информация о точном количестве пленных, которые находятся у ополченцев, уточняется. При этом Лысенко не стал называть сроки, в которые стороны должны завершить обмен пленными, но отметил, что Киев рассчитывает на скорейшее завершение этого процесса.

"У нас есть все основания полагать, что этот процесс будет более масштабным и закончится в скором времени. Мы идем навстречу, сейчас вопрос за террористами. Украинская сторона выполняет свои обязательства по обмену пленными, как и режим прекращения огня", — заявил он.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.