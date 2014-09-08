Разыскать пленных и пропавших без вести в зоне АТО поручено СБУ – эксперт

В Киеве открыли центр СБУ по вопросам пленных и пропавших без вести. Данный орган был создан по поручению президента Петра Порошенко. Межведомственный центр помощи гражданам уже начал первые попытки найти пропавших. 6 сентября председатель СБУ Валентин Наливайченко и координатор Межведомственного центра помощи гражданам по вопросам освобождения пленных и поиска пропавших без вести Виталий Яловенко провели первый личный прием украинцев, разыскивающих своих родных и близких.

Данную инициативу и ее эффективность радиостанция Голос Столицы обсудила с экс-начальником управления внутренней безопасности МВД Михаилом Притулой.

По данным СНБО, точной информации о количестве заложников, которых удерживают боевики, нет, но их количество точно превышает 200 человек. Поиском этих людей соответственно займется центр СБУ по вопросам пленных и пропавших без вести. Как будет проходить поиск?

− Скорее всего, в данном случае СБУ задействует все свои оперативные и официальные возможности, чтобы получить информацию – где находятся люди, живы ли они, и кто удерживает этих людей. Поэтому тут возможностей очень много. Как правило, те, кто удерживают людей, стараются дать информацию о том, что у них есть такой-то заложник. Чаще всего, с целью получить выкуп.

Почему только сейчас в СБУ решили озаботиться вопросом пленных? Почему не раньше?

− Дело в том, что это не является функцией СБУ, которая указана в законе Украины о СБУ. Это отдельная спецоперация, которая будет выполняться СБУ в интересах всего народа.

Центр СБУ по вопросам пленных создан в Киеве. Чем же он будет заниматься в столице? Не лучше ли создать подобное ведомство в нескольких регионах, для которых это необходимо?

− Это представительство в Киеве, где люди могут обратиться и где находится их площадка. А работа, безусловно, будет проводиться и на местах, и на международном уровне, и вокруг зоны АТО, и в зоне АТО.

Наши спецслужбы готовы к такого характера работе в условиях военного конфликта?

− Если 23 года спецслужбу выращивали, кормили, воспитывали, то за 23 года наверняка выросло поколение «Рембо», которые смогут вести эту спецоперацию. Людей, которые проходили обучение и в США, и в Европе, и в Израиле, которые получили специальные знания, умения, навыки, имеют соответствующее оборудование…

То есть, вы не сомневаетесь в эффективности данного органа?

− Конечно же, не сомневаюсь. Сомневаться в эффективности СБУ просто невозможно.

Добавим, Межведомственный центр помощи гражданам по вопросам освобождения пленных и поиска пропавших без вести работает так же совместно с волонтерами, общественными активистами и независимыми журналистами. На данный момент ведется активная работа по уточнению базы данных пропавших.