С обменом пленными "всех на всех" могут возникнуть сложности - Губарев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости. Обмен пленными по формуле "всех на всех" — хороший вариант, однако с его реализацией будут сложности, считает один из лидеров "Новороссии", начальник мобилизационного управления самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Павел Губарев.

"Обменом пленных занимается целый отдел в штабе, взаимодействующий с отделом в ВС Украины. Обмен всех на всех звучит нереалистично, но это было бы хорошо. Около пяти тысяч людей находятся как военнопленные и по политическим статьям. Но обмена всех на всех не будет", — сказал Губарев в ходе "круглого стола" в понедельник.

Говоря о решении прекратить огонь, Губарев отметил, что это не разрешит существующих противоречий.

"Мы отвоевали Донбасс, но если остановить этот процесс на Донбассе, то остальную "Новороссию" потеряем навсегда. Этот мир — фикция. Порошенко не может и не хочет остановить конфликт. Исходя из того, что сегодня мы имеем последний исторический шанс сделать земли Новороссии русскими, все перемирия для меня — это просто бумажка, которая не соответствует чаяниям людей", — подчеркнул он, добавив, что сейчас "идет передислокация украинской армии, очередная волна мобилизации".

Накануне глава "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил РИА Новости, что ополченцы готовы вернуть всех украинских военных, захваченных в плен, и уже передали украинской стороне списки своих сторонников, удерживаемых Киевом. Плотницкий также заявлял, что "ЛНР" и "ДНР" надеются в ближайшие дни завершить процедуры обмена.