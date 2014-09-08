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    Силовики заявили, что продвинулись в переговорах по обмену пленными

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    Восток Украины: обмен пленными (293)

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    Украинские силовики утверждают, что достигли определенных результатов на переговорах относительно обмена пленными. Подробности будут сообщены после проведения обмена.
    Пленный украинский солдат в камере в Старобешево
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики утверждают, что достигли определенных результатов на переговорах относительно обмена пленными.

    Один из пунктов подписанного в пятницу в Минске протокола о прекращении огня в Украине касается обмена пленными по формуле "всех на всех".

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    "Относительно вопроса освобождения военнопленных. В настоящее время уже есть определенные достижения по решению этого вопроса. Продолжаются консультации", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации. Пресс-центр также заявляет, что подробности будут сообщены после проведения обмена.

    Накануне глава "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил РИА Новости, что ополченцы готовы вернуть всех украинских военных, захваченных в плен, и уже передали украинской стороне списки своих сторонников, удерживаемых Киевом. Плотницкий также заявлял, что "ЛНР" и "ДНР" надеются в ближайшие дни завершить процедуры обмена.

    По словам и.о. министра госбезопасности "ДНР" Леонида Баранова, Киев пока не предоставил точные списки пленных ополченцев, которых планируется обменять.

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