Ополченцы освободили из плена 15 силовиков

Ополченцы в Донецке освободили из плена 15 украинских военнослужащих, сообщил в воскресенье заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил об освобождении ополченцами Луганской области из плена первых двух украинских военнослужащих в рамках договоренностей о прекращении огня.

"Забрали еще 15 пленных в Донецке. Военнослужащие из Черкасс и 40 БТрО (40-го батальона территориальной обороны — ред.)", — написал Филатов на своей странице в соцсети Facebook. Чиновник не уточнил, на каких условиях освобождены военнослужащие, однако, по его данным, освобождением военных занимался руководитель центра обмена пленных, генерал-полковник запаса армии Украины Владимир Рубан.

"Отвечаю на самый частый вопрос. Донецкая сторона отпускает пленных по нашей просьбе без обмена и дополнительных условий", — добавил Филатов в комментариях к своему посту.