Захарченко заявил, что Киеву переданы 28 пленных

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Обмен пленными, как это предусмотрено минскими договоренностями, уже начался, Киеву переданы 28 человек, заявил премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня, а также об обмене пленными.

"Он (обмен пленными) идет каждый день. Вчера мы отдали 28 пленных. Взамен получили своих даже больше", — заявил Захарченко на брифинге в понедельник.

Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил РИА Новости в понедельник, что с пятницы порядка 20 пленных уже возвращено Киеву.