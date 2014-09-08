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    Политика

    Захарченко заявил, что Киеву переданы 28 пленных

    Тема:

    Восток Украины: обмен пленными (293)

    (обновлено: )12210
    Премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" подтвердил, что идет обмен пленными каждый день.
    Александр Захарченко
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Обмен пленными, как это предусмотрено минскими договоренностями, уже начался, Киеву переданы 28 человек, заявил премьер самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

    В рамках встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине, которая прошла в Минске 5 сентября, киевские власти и ополченцы Донбасса договорились о прекращении огня, которое вступило в силу с 18.00 того же дня, а также об обмене пленными. 

    "Он (обмен пленными) идет каждый день. Вчера мы отдали 28 пленных. Взамен получили своих даже больше", — заявил Захарченко на брифинге в понедельник.

    Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщил РИА Новости в понедельник, что с пятницы порядка 20 пленных уже возвращено Киеву.

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