Шредер считает, что переговорщиком по Украине может быть только ООН

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости, Семен Нехорошкин. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не собирается выступать в качестве переговорщика в разгоревшемся на Украине конфликте и считает, что такую роль может выполнять только ООН. Об этом политик, возглавлявший немецкое правительство в 1998-2005 годах, заявил в среду в интервью онлайн-версии журнала Spiegel.

С предложением сделать Шрёдера посредником в украинском урегулировании ранее выступил председатель фракции "левых" в бундестаге Грегор Гизи. Свою инициативу он объяснил тем, что экс-канцлер сохранил хорошие контакты с Россией, а "без участия Москвы решение найти не удастся".

"Роль переговорщика в конфликте на Украине не может взять на себя один человек. В нынешней ситуации потребуется институт, который способен вести диалог с обеими сторонами - это может быть только ООН", - заявил Шредер.

Он также подверг критике позицию Евросоюза в украинском конфликте и заявил, что Брюссель выступить переговорщиком не может.

"Европейский союз более не способен на это. Односторонняя поддержка оппозиции со стороны европейцев делает невозможным посредничество ЕС в конфликте. Европа совершила ошибку, встав на одну сторону. Теперь она сама стала стороной (конфликта)", - подчеркнул он.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По данным СМИ, в столкновениях погибли 26 человек, около 800 пострадали.