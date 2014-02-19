Меркель заявила о готовности к переговорам с Януковичем

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости, Семен Нехорошкин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности обсуждать ситуацию в Украине не только с украинской оппозицией, но и с президентом Виктором Януковичем, если он проявит такое желание.

"Мы, конечно, будем вести разговор с оппозиционными партиями, так же как будем искать возможность провести переговоры с правительством и с украинским президентом, как только он проявит к ним готовность", - заявила Меркель в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, которую транслировали немецкие телеканалы.

Как сообщила ранее газета Welt со ссылкой на представителя правительства ФРГ, накануне вечером Меркель неоднократно пыталась по телефону связаться с украинским президентом, но безуспешно.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины. Как сообщает МВД, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.