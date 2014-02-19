наверх
10.03.201801:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Меркель заявила о готовности к переговорам с Януковичем

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )13
    Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности обсуждать ситуацию в Украине не только с украинской оппозицией, но и с Виктором Януковичем, если он проявит такое желание.
    Саммит Восточного партнерства в Вильнюсе
    Сайт президента Украины

    БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости, Семен Нехорошкин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности обсуждать ситуацию в Украине не только с украинской оппозицией, но и с президентом Виктором Януковичем, если он проявит такое желание.

    "Мы, конечно, будем вести разговор с оппозиционными партиями, так же как будем искать возможность провести переговоры с правительством и с украинским президентом, как только он проявит к ним готовность", - заявила Меркель в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, которую транслировали немецкие телеканалы.

    Как сообщила ранее газета Welt со ссылкой на представителя правительства ФРГ, накануне вечером Меркель неоднократно пыталась по телефону связаться с украинским президентом, но безуспешно.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины. Как сообщает МВД, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине