МВД: столкновений в центре Киева на данный момент нет

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Столкновений между правоохранителями и радикалами в Киеве на данный момент нет, сообщила в среду РИА Новости начальник отдела связей с общественностью главного управления МВД Украины по Киеву Ольга Билык.



"Митингующих на Майдане до трех тысяч, правоохранителей - в достаточном количестве. Активные действия (правоохранителями) сейчас не ведутся", - сказала Билык.



По ее словам, в дальнейшем сотрудники МВД будут действовать "по ситуации в рамках действующего законодательства".



Ранее сообщалось, что в среду бетонные плиты были установлены на проезжей части улицы Грушевского возле стадиона "Динамо" в Киеве, где ранее стояли баррикады радикалов.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.