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    МВД: столкновений в центре Киева на данный момент нет

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )51
    Столкновений между правоохранителями и радикалами в Киеве на данный момент нет. В дальнейшем сотрудники МВД будут действовать "по ситуации в рамках действующего законодательства".
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Столкновений между правоохранителями и радикалами в Киеве на данный момент нет, сообщила в среду РИА Новости начальник отдела связей с общественностью главного управления МВД Украины по Киеву Ольга Билык.

    "Митингующих на Майдане до трех тысяч, правоохранителей - в достаточном количестве. Активные действия (правоохранителями) сейчас не ведутся", - сказала Билык.

    По ее словам, в дальнейшем сотрудники МВД будут действовать "по ситуации в рамках действующего законодательства".

    Ранее сообщалось, что в среду бетонные плиты были установлены на проезжей части улицы Грушевского возле стадиона "Динамо" в Киеве, где ранее стояли баррикады радикалов.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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