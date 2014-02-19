Число погибших правоохранителей в Украине достигло 10 человек

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв среди правоохранителей в ходе беспорядков в Украине достигло десяти человек, сообщает в среду МВД Украины.



В министерстве заявили, что смерть десятого погибшего наступила в результате огнестрельного ранения в грудь.



Ранее МВД сообщало, что 371 работник органов внутренних дел обратился за медицинской помощью в результате столкновений, 349 сотрудников госпитализированы. У 74 правоохранителей - огнестрельные ранения.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.