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    Число погибших правоохранителей в Украине достигло 10 человек

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )8
    Число жертв среди правоохранителей в ходе беспорядков в Украине достигло десяти человек, сообщает в среду МВД Украины.
    Ситуации в Киеве
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв среди правоохранителей в ходе беспорядков в Украине достигло десяти человек, сообщает в среду МВД Украины.

    В министерстве заявили, что смерть десятого погибшего наступила в результате огнестрельного ранения в грудь.

    Ранее МВД сообщало, что 371 работник органов внутренних дел обратился за медицинской помощью в результате столкновений, 349 сотрудников госпитализированы. У 74 правоохранителей - огнестрельные ранения.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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