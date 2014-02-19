Кабмин намерен выделить средства семьям погибших правоохранителей

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Кабмин намерен выделить помощь семьям погибших в столкновениях в Киеве правоохранителей, заявил в среду во время открытия заседания правительства и.о. премьер-министра страны Сергей Арбузов.



В среду МВД Украины сообщило о более 70 правоохранителях в Киеве, которые получили огнестрельные ранения во время столкновений с радикалами.

Девять правоохранителей погибли. Уже 371 работник органов внутренних дел обратился за помощью, 349 госпитализированы.



"Правительство сделает все возможное для предоставления своевременной медицинской помощи всем пострадавшим, выделения необходимой помощи семьям погибших правоохранителей", - сказал Арбузов.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.