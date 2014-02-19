МВД опровергло информацию об отставке Захарченко

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. И.о. министра внутренних дел Украины Виталий Захарченко не писал заявление об отставке, как об этом ранее сообщили некоторые украинские СМИ, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью МВД Сергей Бурлаков.

В среду украинские СМИ распростронили информацию со ссылкой на источник, что Захарченко написал заявление об отставке.

"Нет, такой информации у нас нет. Он (Захарченко) находится на своем рабочем месте", - сказал Бурлаков.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, в столкновениях погибли 25 человек.