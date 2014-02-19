Четверг объявлен в Украине днем траура по погибшим в беспорядках

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Президент Виктор Янукович объявил четверг, 20 февраля, днем траура в стране по погибшим в беспорядках, соответствующий указ размещен на сайте президента в среду.



"В день траура на всей территории Украины приспустить Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, отменить развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внести соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач", - говорится в указе.



В Киеве во вторник вновь вспыхнули беспорядки. По последним данным, погибли 25 человек.