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    МВД возбудило почти 40 уголовных дел в связи с беспорядками в Украине

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )14
    "Следователи возбудили почти 40 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками. Это касается как столицы, так и регионов", - говорится в сообщении МВД.
    Ситуация в Киеве
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Почти 40 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, возбудили в Украине, задержаны 58 человек, сообщает в среду украинское МВД.

    "Следователи возбудили почти 40 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками. Это касается как столицы, так и регионов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

    "В правоохранительные органы доставлено 77 человек, 58 из них уже задержаны. Сейчас решается вопрос о задержании еще 10 человек, совершивших уголовные преступления", - отметили в МВД Украины.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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