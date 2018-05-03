Против вырубки сада. В Киеве протестующие перекрыли улицу

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева протестующие полностью перекрыли улицу Маршала Гречко. Люди выступают против вырубки сада.
Об этом сообщила киевлянка Екатерина Тимченко на странице "Виноградарь" в Facebook.
Также об акции протеста на дороге сообщается на странице "Общественная Стража Виноградарь" в Facebook.
Конфликтная ситуация возникла из-за того, что, по словам протестующих, сады являются их паями, но землю под ними незаконно передали в аренду застройщику, и тот уже начал строительство и рубит деревья.
Автомобилисты пытались прорваться, из-за чего возникали конфликты с протестующими.
Ранее сообщалось, что в городе Васильков Киевской области местные жители перекрывали улицу: люди пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, разворачивались и шли назад. Главное требование протестующих: восстановить местную школу, которая обрушилась в октябре 2016 года.
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