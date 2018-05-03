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    Киев

    Против вырубки сада. В Киеве протестующие перекрыли улицу

    (обновлено: )9210
    Участники акции протеста в Подольском районе Киева выступают против вырубки парка. Автомобилисты в ярости от перекрытия дороги.
    Ситуация на Виноградаре
    Громадська Варта Виноградаря

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева протестующие полностью перекрыли улицу Маршала Гречко. Люди выступают против вырубки сада.

    Об этом сообщила киевлянка Екатерина Тимченко на странице "Виноградарь" в Facebook.

    Виноградарь, facebook
    Пост Екатерины Тимченко

    Также об акции протеста на дороге сообщается на странице "Общественная Стража Виноградарь" в Facebook.

    Конфликтная ситуация возникла из-за того, что, по словам протестующих, сады являются их паями, но землю под ними незаконно передали в аренду застройщику, и тот уже начал строительство и рубит деревья. 

    Автомобилисты пытались прорваться, из-за чего возникали конфликты с протестующими.

    Ранее сообщалось, что в городе Васильков Киевской области местные жители перекрывали улицу: люди пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, разворачивались и шли назад. Главное требование протестующих: восстановить местную школу, которая обрушилась в октябре 2016 года.

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