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    Киев

    Полиция начала расследование по факту нападения на Витренко в Киеве

    (обновлено: )15201
    На данный момент работники полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, его совершивших, решается вопрос о правовой квалификации. Отметим, что видео с нападением на Наталью Витренко ранее опубликовала организация "С14".
    Витренко облили кефиром
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости украина. Полиция начала расследование по факту нападения членов радикальной организации "С14" на руководителя партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины" Наталью Витренко, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

    Нападение произошло днем в четверг, 26 апреля, возле Окружного административного суда Киева на ул. Большая Васильковская. 

    Витренко облили краской. Видео
    Видео со страницы С14 на Facebook
    "Приветик от С14". Витренко цинично облили краской

    "В полицию в 14:30 поступило сообщение, что у судебного учреждения на улице Большая Васильковская группа лиц бросила пакет с белым веществом в сторону двух представителей политической партии. После совершения неправомерных действий правонарушители скрылись", — говорится в сообщении.

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    На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители приняли заявление от пострадавших. 

    На данный момент работники полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, его совершивших. Решается вопрос о правовой квалификации.

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    В "C14" подтвердили факт нападения на Витренко. "Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14", — говорится в сообщении организации в Facebook.

    Также была обнародована видеозапись этого события. В то же время радикалы уточнили, что облили Витренко кефиром, а не краской. 

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