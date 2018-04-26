Полиция начала расследование по факту нападения на Витренко в Киеве

Скриншот с видео

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости украина. Полиция начала расследование по факту нападения членов радикальной организации "С14" на руководителя партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины" Наталью Витренко, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Нападение произошло днем в четверг, 26 апреля, возле Окружного административного суда Киева на ул. Большая Васильковская.

"В полицию в 14:30 поступило сообщение, что у судебного учреждения на улице Большая Васильковская группа лиц бросила пакет с белым веществом в сторону двух представителей политической партии. После совершения неправомерных действий правонарушители скрылись", — говорится в сообщении.

Читайте также: Проснитесь! Украина — Евросоюз: на пороге торговой войны

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители приняли заявление от пострадавших.

На данный момент работники полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, его совершивших. Решается вопрос о правовой квалификации.

Читайте также: Кастинг для радикалов. Почему шумит С14 и куда делся "Правый сектор"?

В "C14" подтвердили факт нападения на Витренко. "Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14", — говорится в сообщении организации в Facebook.

Также была обнародована видеозапись этого события. В то же время радикалы уточнили, что облили Витренко кефиром, а не краской.