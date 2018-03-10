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    Наталья Витренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Все скорбим. Витренко возложила цветы к посольству РФ. Видео
    "Все скорбим". Витренко возложила цветы к посольству РФ 
    10:36 27.12.2016
    1194Крушение Ту-154. Расследование
    Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко возложила цветы к посольству Российской Федерации и выразила соболезнования российскому народу в связи с гибелью 92 человек в результате крушения Ту-154 близ Сочи.
    Михаил Погребинский
    Погребинский рассказал о будущем Симоненко и Витренко
    14:18 23.06.2015
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    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что попытки Минюста запретить существование Коммунистической партии могут быть только на руку КПУ.
    Компартия Украины. Архивное фото
    Запрет Компартии в рамках декоммунизации. Мнение Погребинского
    12:07 23.06.2015
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    Очередные попытки Министерства юстиции запретить существование Коммунистической партии могут быть только на руку КПУ, а ее лидеры смогут на этом фоне повысить рейтинги политсилы перед местными выборами.
    Лидер Прогрессивной соцпартии Украины Наталия Витренко
    Витренко раскритиковала планы запрета Компартии
    19:17 22.05.2014
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    Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко раскритиковала планы по запрету Коммунистической партии Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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