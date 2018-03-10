Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко возложила цветы к посольству Российской Федерации и выразила соболезнования российскому народу в связи с гибелью 92 человек в результате крушения Ту-154 близ Сочи.
Очередные попытки Министерства юстиции запретить существование Коммунистической партии могут быть только на руку КПУ, а ее лидеры смогут на этом фоне повысить рейтинги политсилы перед местными выборами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".