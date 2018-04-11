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    Киев

    Под Киевом маршрутка протаранила джип, есть пострадавшие

    (обновлено: )43
    В полиции сообщили, что 53-летний водитель "Богдана", пытаясь осуществить разворот через встречную полосу, столкнулся с "Мерседесом" под управлением 37-летнего киевлянина.
    На месте ДТП в Киевской области
    kv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области в среду произошло ДТП при участии маршрутного автобуса и джипа.

    "На на 36 километре автодороги Киев-Одесса вблизи села Калиновка произошло ДТП с участием автомобилей "Богдан" и "Мерседес". Четырех пострадавших пассажиров маршрутки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Известно, что 53-летний водитель «Богдана», в салоне которого находились шесть работников одного из предприятий, пытаясь осуществить разворот через встречную полосу, столкнулся с «Мерседесом» под управлением 37-летнего киевлянина", — сообщает подробности полиция.

    На месте происшествия работают следователи и эксперты. Полиция открыла по данному факту уголовного производства по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

    kv.npu.gov.ua
    На месте ДТП в Киевской области
    kv.npu.gov.ua
    На месте ДТП в Киевской области

    Напомним, в воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали.

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