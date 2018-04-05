Андреевский спуск в Киеве заполонили "автохамы" - соцсети

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Одно из самых популярных исторических мест Киева — Андреевский спуск — после снова МАФов оккупировали "автохамы".

Фотографии "героев парковки" опубликовал журналист Иван Яковина на своей странице в Facebook.

"На Пейзажной аллее теперь гигантская парковка, туда-сюда ездят тачки. Оживленная улица!… Теперь наверху у Андреевской церкви вместо мафов отличная парковка!", — возмущается Яковина.

Иван Яковина, facebook Пейзажная аллея

Иван Яковина, facebook Андреевский спуск, заставленный машинами

Напомним, в ночь на 4 апреля на Андреевском спуске в Киеве сотрудники КП "Благоустрій" демонтировали ларьки.

О демонтаже владельцев торговых точек предупредили заранее. Несмотря на это, в некоторых МАФах оставался товар. По данным издания, коммунальщики шли навстречу продавцам и сразу не разрушали их. На Андреевском спуске находились около 70 ларьков. Практически все их снесли.

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