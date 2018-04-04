Под покровом ночи. На Андреевском спуске в Киеве активно сносят МАФы

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украины. В историческом центре Киева — в районе улицы Владимирской и Андреевского спуска — идет демонтаж МАФов, сообщил пользователь Мартин Брест.

"Усе. Прощай, торговые точки на Андреевском", — написал Брест на своей странице в Facebook.

Facebook Мартин Брест Снос МАФов на Андреевском спуске и на улицах Владимирской и Десятинной

Он также опубликовал несколько фото, на одной из которых видна Андреевская церковь.

Facebook Мартин Брест Снос МАФов на Андреевском спуске и на улицах Владимирской и Десятинной

Напомним, в конце февраля под зданием КГГА прошла акция протеста владельцев и работников МАФов на Андреевском спуске. Под угрозой сноса оказались киоски, которые расположены на пересечении улиц Владимирской и Десятинной.

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В столичной мэрии напомнили, что еще в конце января владельцам МАФов, которые расположены в начале Андреевского спуска, предложили переместить свои торговые места на Аллею художников. Предприниматели в большинстве своем проигнорировали это предложение.