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    Киев

    Под покровом ночи. На Андреевском спуске в Киеве активно сносят МАФы

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    В конце февраля под зданием КГГА прошла акция протеста владельцев и работников МАФов на Андреевском спуске. Под угрозой сноса оказались киоски, которые расположены на пересечении улиц Владимирской и Десятинной.
    Всего: 226429 Снос МАФов на Андреевском спуске и на улицах Владимирской и Десятинной
    Facebook Мартин Брест

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украины. В историческом центре Киева — в районе улицы Владимирской и Андреевского спуска — идет демонтаж МАФов, сообщил пользователь Мартин Брест.

    "Усе. Прощай, торговые точки на Андреевском", — написал Брест на своей странице в Facebook

    Facebook Мартин Брест
    Снос МАФов на Андреевском спуске и на улицах Владимирской и Десятинной

    Он также опубликовал несколько фото, на одной из которых видна Андреевская церковь. 

    Facebook Мартин Брест
    Снос МАФов на Андреевском спуске и на улицах Владимирской и Десятинной

    Напомним, в конце февраля под зданием КГГА прошла акция протеста владельцев и работников МАФов на Андреевском спуске. Под угрозой сноса оказались киоски, которые расположены на пересечении улиц Владимирской и Десятинной.

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    В столичной мэрии напомнили, что еще в конце января владельцам МАФов, которые расположены в начале Андреевского спуска, предложили переместить свои торговые места на Аллею художников. Предприниматели в большинстве своем проигнорировали это предложение. 

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