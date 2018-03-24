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    Киев

    Кличко о своих президентских амбициях: я думаю, но сперва киевляне

    (обновлено: )32911
    По словам городского головы, он должен выполнить все обещания, данные киевлянам, а потом уже думать об участии в выборах президента.
    Виталий Кличко на панельной дискуссии в Берлине
    Укринформ

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что размышляет об участии в предстоящих президентских выборах, но сначала он обязан выполнить все, что обещал киевлянам. Об столичный градоначальник заявил в Берлине на панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?", передает "Укринформ".

    Пистолет
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    Оружие как средство коммуникации, Кличко как средство дружбы

    "Вы говорите о президентских выборах в следующем году… Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал. Каждый имеет политические амбиции, но к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте", — сказал Кличко.

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    "Люди будут говорить, что я обещал очень много, а потом сказал: мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания, а я должен свои персональные перспективы реализовать на другом месте. У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", — отметил он.

    Также политик рассказал об экономической ситуации в украинской столице. По его словам, за 3 года городской бюджет был удвоен, а долг — вдвое сокращен. Не последнюю роль в этом, по словам Кличко, сыграли результаты "войны" с киосками

    Ранее сообщалось, что глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Украины.

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