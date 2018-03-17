В Киеве банда разгромила магазин

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева банда разгромила магазин.

Инцидент произошел на улице Радужной.

"ЧП в Киеве возле Радужной, 3Б: разгромили магазин. Группа неизвестных в масках ворвались в магазин и разбили все внутри. Причины происшествия пока неизвестны, владельцы магазина подсчитывают ущерб. Этот инцидент происходит не первый раз", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua В Киеве разгромили магазин

Ранее сообщалось, что после окончания марша за права женщин в Киеве неизвестные напали на участников акции.