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    Киев

    В Киеве банда разгромила магазин

    (обновлено: )40312
    Неизвестные ворвались в магазин на улице Радужной в Киеве и разбили все витрины. Этот инцидент происходит здесь не первый раз.
    В Киеве разгромили магазин
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева банда разгромила магазин.

    Инцидент произошел на улице Радужной.

    "ЧП в Киеве возле Радужной, 3Б: разгромили магазин. Группа неизвестных в масках ворвались в магазин и разбили все внутри. Причины происшествия пока неизвестны, владельцы магазина подсчитывают ущерб. Этот инцидент происходит не первый раз", — сообщает dtp.kiev.ua

    dtp.kiev.ua
    В Киеве разгромили магазин

    Ранее сообщалось, что после окончания марша за права женщин в Киеве неизвестные напали на участников акции.

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