В Киеве в аварии пострадала беременная девушка

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошла автомобильная авария, при которой пострадал беременная девушка.

На пересечении улиц Новоконстантиновской, Межигорской и Заводской в Подольском районе столицы столкнулись легковой автомобиль Hyundai и внедорожник Mercedes Gelendwagen.

Пострадавшая находилась за рулем Hyundai. Ее госпитализировали после столкновения.

Сообщество "Киев Оперативный" передает, что один из автомобилей проехал перекресток на красный свет, что и стало причиной ДТП. Кто именно виновник аварии, должно выяснить следствие.

Ранее в центре Тернополя глыба снега упала на припаркованный автомобиль Honda, в котором находилась беременная женщина.