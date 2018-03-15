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    Киев

    В Киеве в аварии пострадала беременная девушка

    (обновлено: )73
    На пересечении улиц Новоконстантиновской, Межигорской и Заводской в Подольском районе столицы столкнулись легковой автомобиль Hyundai и внедорожник Mercedes Gelendwagen.
    Авария, в которой пострадала беременная киевлянка
    Фото facebook.com/KyivOperativ/

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Киеве произошла автомобильная авария, при которой пострадал беременная девушка.

    На пересечении улиц Новоконстантиновской, Межигорской и Заводской в Подольском районе столицы столкнулись легковой автомобиль Hyundai и внедорожник Mercedes Gelendwagen.

    Пострадавшая находилась за рулем Hyundai. Ее госпитализировали после столкновения.

    Сообщество "Киев Оперативный" передает, что один из автомобилей проехал перекресток на красный свет, что и стало причиной ДТП. Кто именно виновник аварии, должно выяснить следствие.

    Ранее в центре Тернополя глыба снега упала на припаркованный автомобиль Honda, в котором находилась беременная женщина.

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