Жестокое убийство в Павлограде: врачам удалось спасти жизнь беременной и ребенку

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Одна из пострадавших в кровавой резне, которая произошла в Павлограде в ночь с 10 на 11 марта в Павлограде, находится в стабильном состоянии средней тяжести в областной клинической больнице им. И. Мечникова. Об этом сообщает сайт больницы.

Виктория Крыгина из павлоградской больницы была доставлена ​​ в акушерское отделение больницы Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Она находится на 33 неделе беременности. Из-за ножевых ранений женщина потеряла много крови. По словам заместителя главного врача по оказанию акушерско-гинекологической помощи Валерия Спорыша, гемоглобин крови был почти вдвое меньше граничного показателя нормы.

павлоград.dp.ua Пострадавшая беременная во время резни в Павлограде

"Женщине были нанесены множественные ножевые ранения: левого виска, ушной раковины, заушной части головы, обеих предплечий и левого плеча. Она получила серьезную черепно-мозговую травму. После поступления пострадавшей в отделение, мы срочно провели дообследование, созвали консилиум с привлечением лучших наших врачей. Было назначено необходимое лечение. После проведения определенных процедур и переливания компонентов крови состояние женщины стабилизировалось", — рассказал врач.

Женщина находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии акушерского отделения под круглосуточным наблюдением врачей. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что жизни женщины, как и ее еще не родившемуся ребенку, ничего не угрожает.

"Наметилась четкая положительная динамика, но впереди еще достаточно длительное лечение. И здесь речь идет не только о ее физическом, но и о психологическом состоянии. Мы будем делать все возможное, чтобы к родам ее состояние полностью стабилизировалось ", — добавил врач.

"Я выжила только благодаря мыслям о моем еще не родившемся ребенке. Должна не только родить его здоровым, но и воспитать, сделать счастливым. Это мой долг перед памятью моих родных людей — сыночка и мужа, погибших от рук нападающего. Очень благодарна врачам, прежде всего, за то, что дали шанс на рождение моему ребенку", — сказала женщина.

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